La ricerca “semplificata” dei messaggi su Gmail web si appresta finalmente ad essere democratizzata. A inizio anno il servizio di posta by Google ha partorito un metodo più semplice per scavare tra i messaggi, con alcuni tasti per filtrare i messaggi in modo intuitivo che tuttavia sono stati riservati ai clienti G Suite.

Così gli utenti comuni per fare lo stesso dovevano anteporre alla chiave uno o più operatori di ricerca come from: email@address.com per cercare un determinato mittente o label:lavoro per portare a galla quelli contrassegnati da una specifica etichetta, un’operazione tutt’altro che comoda e sconosciuta dai più. Quando l’agevolazione per gli utenti G Suite di Gmail è stata rollata, Google tuttavia non si è espressa sul momento in cui sarebbe diventata per tutti.

Ecco, quel momento sembra essere arrivato. Lo potete vedere dallo screenshot: una volta data in pasto una chiave di ricerca alla barra integrata in Gmail, l’interfaccia web propone di affinare il compito tramite un intervallo temporale, la presenza di un allegato e il tipo dello stesso (ad esempio un’immagine), la casella di posta in cui cercare qualora se ne fosse impostata più di una come nel nostro caso, l’esclusione delle pubblicità o la scrematura sulla base di letto e ancora da leggere.

Da quanto si legge in rete il rollout sembra essere partito in modo molto timido, probabilmente per testare la novità su un numero limitato di account: se tutto dovesse andare secondo i piani aspettatevi una diffusione massiccia nei prossimi giorni.