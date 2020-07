Dopo una lunga sperimentazione iniziata a novembre 2018, in queste ore Fastweb annuncia ufficialmente i distributori automatici di SIM etichettati come FASTBox. Questi, ad oggi disponibili in alcune regioni italiane, permettono agli utenti di sottoscrivere una offerta Fastweb Mobile in completa autonomia.

FASTBox diventano una realtà

Il totem interattivo realizzato in collaborazione con Inventia rappresenta un vero e proprio nuovo canale di vendita per l’azienda che, tramite esso, amplia così la sua offerta liberando l’utente dal dover visitare un centro Fastweb per la sottoscrizione di una offerta. Inoltre, in alcune FASTBox, sarà possibile sottoscrivere anche una delle offerte di rete fissa di Fastweb anche in versione convergente, ovvero mobile + fisso.

La sottoscrizione di una nuova offerta fissa o convergente tramite una FASTBox comporta la necessità di avere a disposizione un documento d’identità valido e di seguire le poche indicazioni mostrate a schermo durante la fase di attivazione.

Sarà ovviamente necessario inserire le proprie generalità e scegliere il metodo di pagamento preferito fra quelli disponibili e, volendo, si potrà richiedere l’aiuto del personale presente per farsi guidare nella fase di attivazione della offerta oppure per chiedere ulteriori informazioni su di essa.

Al momento le offerte per il fisso e convergente sono disponibili presso le FASTBox nei commerciali di Orio al Serio (BG), L’Aquilone a Genova, Auchan di Casal Bertone (Roma), Panorama di Roma Tiburtina, Pescara Nord a Città Sant’Angelo (PE), nella stazione ferroviaria di Cadorna a Milano, all’interno del distretto del “food” di Piazza Portello e Pam Sabotino a Milano, Coop Gavinana (FI) e presso i Fastweb Store in via Dante a Milano e in via Cola di Rienzo a Roma.

Per chi fosse interessato è possibile scoprire la lista completa delle FASTBox tramite la pagina ufficiale della compagnia.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche