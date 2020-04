Da alcuni anni Facebook porta avanti una battaglia contro le fake news e in un periodo di emergenza sanitaria globale come quello attuale ha provveduto a intensificare i controlli, rimuovendo tanti post che diffondono false dichiarazioni su cure, trattamenti, disponibilità di servizi essenziali e sulla gravità dell’epidemia da COVID-19.

Facebook aggiungerà post anti fake news al feed di notizie

In quest’ottica, Facebook ha annunciato oggi il lancio di un paio di nuove funzionalità per promuovere le notizie attendibili e combattere la disinformazione. Una di queste consiste in un riquadro che verrà visualizzato per le persone a cui è piaciuto, o che hanno reagito o commentato, un post che Facebook ha rimosso in seguito, incoraggiandoli a visitare il sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e ad aiutare amici e parenti a evitare false informazioni sul COVID-19 condividendo il link.

Facebook è al fianco dei ricercatori per comprendere e combattere il Coronavirus e sta lanciando separatamente anche una sezione “Ottieni i fatti” piena di notizie verificate sulla pandemia.

L’aggiornamento di oggi fa seguito a un rapporto del gruppo no profit Avaaz che ha definito Facebook un “epicentro di disinformazione sul Coronavirus” citando numerosi post contenenti consigli sulla salute pericolosi e false cure.

La società ha respinto questa accusa dicendo che ha rimosso centinaia di migliaia di contenuti fake nelle ultime settimane, mentre per i contenuti più lievi che non meritano la rimozione completa, l’azienda ha citato le statistiche che suggeriscono che le etichette di avviso hanno un effetto reale sugli utenti: quando le persone vedono l’avviso, non cliccano sul contenuto nel 95 percento dei casi.

