In queste settimane di quarantena per il Coronavirus, le conversazioni tramite Facebook e Facebook Messenger sono più che mai vitali, soprattutto per chi usa le app dell’azienda statunitense per chattare, parlare o video chiamare amici e parenti. In questo contesto in cui i rapporti sociali fra persone sono ai minimi storici, ricevere una emoji che esprime empatia può rendere un po’ più semplice gestire questa particolare situazione.

Le nuove emoji di Facebook per il Covid-19

È in questo contesto che si muove Facebook con l’arrivo di due nuove emoji pensate proprio per esprimere empatia. La prima raffigura una emoji con una faccina che abbraccia un cuore, mentre la seconda raffigura un cuore pulsante. La faccina che abbraccia il cuore sarà disponibile a partire dalla prossima settimana su Facebook, come settima “reazione” subito di fianco all’emoji con il cuore, mentre il cuore pulsante è disponibile già da adesso su Facebook Messenger.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Gli utenti del social network potranno utilizzare queste nuove emoji com’è solito fare già adesso: tappando a lungo su un messaggio. Alexandru Voica, rappresentante del team di comunicazione di Facebook per il mercato EMEA, sottolinea che “speriamo che queste reazioni offrano alla gente altri modi per mostrare il loro sostegno durante la crisi # COVID19“. Voica presenta le nuove emoji dichiarando quanto segue: “sappiamo che questo è un momento incerto e volevamo che le persone potessero mostrare il loro sostegno in modo da far sapere ai loro amici e familiari che stanno pensando a loro“.

Messenger is rolling out a pulsating heart Reaction today so people can show extra love and care to their friends and family. To update the reaction, you can press and hold down the heart reaction to view the new one. To change it back, press and hold the new Reaction again. pic.twitter.com/PufyOsm7zU — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Se utilizzate molto Facebook e Facebook Messenger per chattare con i vostri amici e parenti, vi esortiamo ad aggiornare le app all’ultima versione in modo da poter sfruttare le nuova emoji.

Facebook Messenger



Facebook