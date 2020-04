Facebook ha introdotto in questi giorni un’intera sezione dedicata al coronavirus (COVID-19), all’interno della quale è possibile trovare notizie affidabili, gli ultimi aggiornamenti, i link alle pagine delle organizzazioni sanitarie, tanti consigli e approfondimenti. Di recente sono diversi gli utenti ad averla notata all’interno dell’app per Android, anche direttamente nel menu principale.

Il Centro informazioni sul coronavirus (COVID-19) di Facebook

Il Centro informazioni sul coronavirus (COVID-19) di Facebook è disponibile da giorni sulla versione desktop, ma in quest’ultimo periodo ha iniziato ad allargarsi a sempre più utenti mobili anche nel menu principale: come potete vedere negli screenshot qui in basso, Facebook ha infatti introdotto la sezione tra le tab nella parte superiore.

Al suo interno è possibile trovare i numeri, le informazioni sulla diffusione, le notizie verificate, i consigli sulla prevenzione, indicazioni su come affrontare le giornate in casa e i post più recenti delle organizzazioni sanitarie riconosciute (come il Ministero della Salute, la Croce Rossa Italiana e la World Health Organization).

Non tutti gli utenti italiani sembrano disporre di questa nuova sezione direttamente dalla schermata principale dell’app Facebook per Android. In caso negativo dovreste comunque riuscire a trovarla nel menu laterale (a sinistra sulla versione desktop o a destra sull’app).