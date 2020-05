In queste ore Samsung presenta ufficialmente il SoC Exynos 880, ovvero la versione economica di Exynos 980 che aveva presentato lo scorso settembre. Exynos 880 porta la connettività 5G sugli smartphone di fascia media del futuro, con la possibilità di sfruttare la connettività E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC) che, sommando la connettività LTE a quella 5G, è in grado di garantire una velocità di connessione massima in download pari a 3,55 Gbps.

Exynos 880 è il nuovo SoC di fascia media

Il SoC Exynos 880 viene realizzato con processo produttivo FinFET a 8 nm e monta 2 core ad alta frequenza Cortex-A77 a 2 GHz e 6 core a bassa frequenza Cortex-A55 a 1,8 GHz – di contro Exynos 980 si spinge a 2.2 GHz con i 2 core Cortex-A77.

Il processore di Samsung supporta inoltre le RAM LPDDR4X, lo storage interno su standard UFS 2.1 o eMMC 5.1, sistemi fotografici tripli con sensore principale da 64 MP (contro i 108 MP di Exynos 980) e altri due sensori da 20 + 20 MP, display con risoluzione massima Full HD+ da 2520 x 1800 pixel e la possibilità di registrare video a risoluzione 4K a 30 fps.

La GPU resta identica al SoC Exynos 980, ovvero Mali-G76 MP5, mentre la connettività si affida ad un modulo Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, radio FM, GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo. Il SoC di Samsung è già disponibile sul mercato cinese nello smartphone Vivo Y70s, e dovrebbe fare capolino sui nuovi medio gamma programmati per i prossimi mesi.