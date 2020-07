Dopo aver annunciato la EMUI 10.1 al lancio della gamma Huawei P40, in queste ore il colosso cinese annuncia la roadmap ufficiale per l’aggiornamento alla EMUI 10.1 per tutti i mercati. Questi comprendono Europa Occidentale, Europa Settentrionale, Africa Centrale e Orientale, Russia, Asia Pacifica, America Latina, Canada e Giappone.

Quindi, dopo aver completato il rilascio della EMUI 10.1/Magic 3.1 su questi device in Cina, l’azienda è finalmente pronta ad offrire le tante novità dell’ultima personalizzazione Android a milioni di utenti sparsi in tutto il mondo. Prima di passare a scoprire quali saranno gli smartphone interessati e quando verranno aggiornati, ci teniamo a sottolineare che le tempistiche potrebbero subire qualche piccola variazione in corso d’opera.

Aggiornamento EMUI 10.1 Europa Occidentale

Aggiornamento EMUI 10.1 Europa Settentrionale

Huawei P40 Lite, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei Mate 30 Pro, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei P30, EMUI 10.1 rilasciata alla fine di maggio ed in fase di propagazione;

Huawei P30 Pro, EMUI 10.1 rilasciata alla fine di maggio ed in fase di propagazione;

Huawei Mate 20, EMUI 10.1 in fase di rilascio da inizio luglio;

Huawei Mate 20 Pro, EMUI 10.1 in fase di rilascio da inizio luglio;

Huawei Mate 20 RS Porsche Design, EMUI 10.1 in fase di rilascio da inizio luglio;

Huawei Mate 20X 5G, EMUI 10.1 in fase di rilascio da inizio luglio;

Huawei Nova 5T, EMUI 10.1 in fase di rilascio da inizio luglio;

Huawei Mate Xs 5G, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto.

Aggiornamento EMUI 10.1 Africa Centrale e Orientale

Huawei Mate 30 Pro 5G, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei Mate 30 Pro, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei Nova 7i/Huawei P40 Lite, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei P30, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di giugno;

Huawei P30 Pro, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di giugno;

Huawei Mate 20 Pro, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di luglio;

Huawei Mate 20 RS Porsche Design, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di luglio;

Huawei Mate Xs, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di settembre;

Huawei Mate 20X 4G, EMUI 10.1 attesa al rilascio per la fine di luglio;

Huawei Mate 20, EMUI 10.1 attesa al rilascio per la fine di luglio;

Huawei Mate 20 X 5G, EMUI 10.1 attesa al rilascio per la fine di luglio;

Huawei Nova 5T, EMUI 10.1 attesa al rilascio per la fine di luglio.

Aggiornamento EMUI 10.1 Asia Pacifica

Huawei Mate 30 Pro 5G, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei Mate 30 Pro, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei Mate 30, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei Nova 7i, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei P30, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di giugno;

Huawei P30 Pro, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di giugno;

Huawei Nova 5T, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di giugno;

Huawei Mate 20, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di luglio;

Huawei Mate 20 Pro, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di luglio;

Huawei Mate 20X 4G, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di luglio;

Huawei Mate 20 X 5G, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di luglio;

Huawei Mate 20 RS Porsche Design, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di luglio;

Huawei Mate Xs, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto.

Aggiornamento EMUI 10.1 Russia e Asia Centrale

Huawei P40 Lite, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei Mate 30 Pro, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei P30, EMUI 10.1 in fase di rilascio dalla fine di giugno;

Huawei P30 Pro, EMUI 10.1 in fase di rilascio dalla fine di giugno;

Huawei Mate Xs 5G, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto;

Huawei Mate 20, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto;

Huawei Mate 20 Pro, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto;

Huawei Mate 20 RS Porsche Design, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto;

Huawei Nova 5T, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto.

Aggiornamento EMUI 10.1 America Latina

Huawei Mate 30 Pro, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei P40 Lite, EMUI 10.1 in fase di rilascio da metà giugno;

Huawei P30, EMUI 10.1 in fase di rilascio da metà luglio;

Huawei P30 Pro, EMUI 10.1 in fase di rilascio da metà luglio;

Huawei Mate 20, Huawei Mate Xs 5G, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto;

Huawei Mate 20 Pro, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto;

Huawei Nova 5T, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto;

Huawei Mate Xs, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto.

Aggiornamento EMUI 10.1 Canada

Huawei P30, EMUI 10.1 attesa al rilascio per la fine di luglio;

Huawei P30 Pro, EMUI 10.1 attesa al rilascio per la fine di luglio;

Huawei Mate 20 Pro, EMUI 10.1 attesa al rilascio per metà agosto;

Huawei Mate 30 Pro, EMUI 10.1 attesa al rilascio per metà agosto.

Aggiornamento EMUI 10.1 Giappone

Huawei P30, EMUI 10.1 rilasciata a tutti gli utenti;

Huawei Mate 20 Pro, EMUI 10.1 in fase di rilascio dall’inizio di luglio;

Huawei Nova 5T, EMUI 10.1 attesa al rilascio per la fine di luglio;

Huawei Mate 30 Pro, EMUI 10.1 attesa al rilascio per l’inizio di agosto.

Come aggiornare alla EMUI 10.1

L’aggiornamento alla EMUI 10.1 può essere scaricato tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software oppure tramite App Supporto seguendo il percorso Servizi > Aggiornamento.