Il roll out della EMUI 10.1 e MagicUI 3.1 globale è partito qualche giorno fa e oggi siamo in grado di darvi delle tempistiche precise sulla disponibilità per i modelli italiani grazie ai colleghi di HuaweiCentral, che sono sempre ben informati e affidabili per quanto riguarda i prodotti di Huawei e HONOR.

Nonostante siano informazioni non ufficiali, dunque, ci sentiamo di darle per buone perché la fonte si è dimostrata più volte precisa e attendibile in passato, però tenete presente che Huawei potrebbe rinviare, o anche annullare del tutto, il roll out degli aggiornamenti in qualsiasi momento, pertanto prendete il tutto con le pinze.

Tempistiche roll out EMUI 10.1 e MagicUI 3.1

Huawei Mate 30 Pro: primi giorni di giugno;

Huawei P30: metà-fine giugno;

Huawei P30 Pro: metà-fine giugno;

Huawei Mate 20: fine luglio;

Huawei Mate 20 Pro: fine luglio;

Huawei Mate 20 RS Porsche Design: fine luglio;

Huawei Mate 20X 4G: metà luglio;

Huawei Mate 20X 5G: metà luglio;

Huawei Nova 5T: fine luglio;

HONOR V20/View 20: metà-fine luglio;

HONOR 20: metà-fine luglio;

HONOR 20 Pro: metà-fine luglio.

Questi sono i modelli di smartphone di Huawei e HONOR che riceveranno la EMUI 10.1 e MagicUI 3.1, ovviamente con Android 10, in Italia nel corso delle prossime settimane. Non mancheremo di segnalarvi la disponibilità reale non appena gli aggiornamenti saranno live.