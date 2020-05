Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei della versione stabile di EMUI 10.1 per diversi device Huawei e HONOR per i quali era già disponibile la beta di tale interfaccia personalizzata.

In particolare, sono 13 i nuovi device per i quali è in rilascio l’aggiornamento che porta EMUI 10.1:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X 4G

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Tablet M6 (8,4 pollici)

Huawei Tablet M6 (10,8 pollici)

Huawei Tablet M6

HONOR 20

HONOR 20 PRO

HONOR V20

HONOR Magic 2

Ricordiamo che sono diverse le novità introdotte da EMUI 10.1, come micro stereo AOD e uno split-screen intelligente (qui trovate le altre) e che tale update è già stato rilasciato per i modelli europei di Huawei P30 e Huawei P30 Pro.

Al momento tale aggiornamento è in fase di rilascio per questi 13 dispositivi in Cina ma a breve dovrebbe arrivare anche per quelli commercializzati a livello globale.

Come aggiornare i dispositivi Huawei e HONOR a EMUI 10.1

Quando l’aggiornamento sarà disponibile anche per i modelli venduti in Italia, potrà essere scaricato direttamente dal device (andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione Sistema e selezionando Aggiornamento software).