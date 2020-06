Il roll out della versione stabile di EMUI 10.1/Magic UI 3.1 è partito in Cina per altri 36 dispositivi Huawei e HONOR.

Gli smartphone e i tablet dei due produttori che riceveranno l’update dell’ultima versione stabile delle rispettive personalizzazioni Android sono elencati nella lista sottostante.

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Enjoy 10S

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10.8-inch

Huawei MediaPad M6 8.4-inch

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

HONOR V30 (Magic UI 3.1)

HONOR V30 Pro (Magic UI 3.1)

HONOR V20 (Magic UI 3.1)

HONOR Magic 2 (Magic UI 3.1)

HONOR 20 (Magic UI 3.1)

HONOR 20 Pro (Magic UI 3.1)

HONOR 20S (Magic UI 3.1)

HONOR 9X (EMUI 10.1)

HONOR 9X Pro (EMUI 10.1)

HONOR 20 Youth Edition (EMUI 10.1)

Novità EMUI 10.1 / Magic UI 3.1

EMUI 10.1/Magic UI 3.1 aggiunge funzionalità di comunicazione MeeTime, collaborazione multi-schermo, condivisione Huawei e OneHope, proiezione wireless Cast+, booster audio, un nuova funzione galleria, l’assistente vocale Celia, un nuovo tema AOD, modalità multi-finestra e altro.

Come aggiornare i dispositivi Huawei e HONOR a EMUI 10.1

Non appena l’aggiornamento sarà disponibile anche per i modelli venduti in Italia, potrà essere scaricato direttamente dal dispositivo. Per controllare la disponibilità dell’update dell’interfaccia EMUI è sufficiente andare in Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.