La EMUI 10.1 rappresenta l’ultima versione della personalizzazione di Android realizzata da Huawei e presentata per la prima volta durante il lancio della gamma Huawei P40. In queste ore, come pubblicato dai colleghi di HuaweiCentral, diversi utenti che hanno aggiornato il proprio smartphone alla EMUI 10.1 hanno notato la scomparsa di alcune feature piuttosto importanti.

Che fine hanno fatto queste feature?

Nello specifico diversi utenti hanno notato la scomparsa della possibilità di registrare la chiamata. La feature, annidata all’interno del pannello Impostazioni > Registra chiamate, permette appunto di registrare la chiamata sul proprio smartphone potendo anche scegliere il formato finale del file audio prodotto.

La seconda feature rimossa a seguito dell’aggiornamento alla EMUI 10.1 è la possibilità di cambiare la risoluzione della fotocamera all’interno delle impostazioni dell’app. Se, infatti, fino alla EMUI 10.0 l’utente aveva la possibilità di cambiare manualmente questa impostazione scegliendo ad esempio valori come 48 MP, 10 MP, eccetera, con l’update all’ultima versione della EMUI gli utenti possono solo vedere le informazioni relative alla risoluzione e al rapporto di forma dello scatto.

Ad oggi non è chiaro il motivo per cui Huawei avrebbe rimosso queste feature con la EMUI 10.1, soprattutto se si considera che le stesse erano perfettamente funzionanti prima dell’update. Che si tratti di un bug software? Vi è capitato lo stesso problema anche sui vostri terminali con EMUI 10.1? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

