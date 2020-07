C’è un aggiornamento software all’orizzonte per i possessori di Huawei P40 Pro+. Tre le novità segnalate dal changelog che accompagna la EMUI 10.1.0.145, in aggiunta all’ottimizzazione della compatibilità con le app di terze parti.

Novità della EMUI 10.1.0.145 per Huawei P40 Pro+

Changelog che approfondisce gli elementi nuovi: ottimizzazione della qualità audio in chiamata, migliorie per il multi window e rimozione di MeeTime dalle app Telefono e Contatti. MeeTime è il servizio di video chiamata di Huawei che non solo è limitato ai prodotti del gruppo ma anche a quelli aggiornati alla EMUI 10.1, e neppure tutti, per cui, inevitabilmente, non ha avuto grosso successo.

L’aggiornamento alla EMUI 10.1.0.145 per Huawei P40 Pro+ pesa oltre 500 MB e con ogni probabilità verrà distribuito in modo graduale, per cui potrebbe essere necessario qualche giorno di attesa prima di riceverlo.

Come aggiornare Huawei P40 Pro+

Se però la pazienza non rientra tra le vostre virtù migliori, potete controllare manualmente la presenza di novità andando su Impostazioni – Sistema – Aggiornamento software – Verifica aggiornamenti – Scarica e installa, oppure potete sfruttare l’applicazione Supporto Huawei toccando la voce Aggiorna nella schermata principale e poi Verifica aggiornamenti – Scarica e installa.