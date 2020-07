Qualche mese fa vi avevamo parlato del rinvio delle Emoji 14.0 per colpa del Coronavirus, ma in queste ore l’Unicode Consortium ha annunciato lo sviluppo di un programma “minore” etichettato come Emoji 13.1 che garantirà l’arrivo di alcune piccole novità nei prossimi mesi. Infatti, nelle righe conclusive della news linkata ad inizio articolo, avevamo sottolineato come fosse possibile l’ipotesi dell’arrivo della versione 13.1 combinando emoji già esistenti.

Emoji 13.1 in arrivo per fine 2020

Durante un meeting online tenutosi ad aprile 2020, i membri dell’Unicode Consortium avevano votato a favore di una nuova striscia di emoji che non richiedono nuovo codice per essere realizzate. Sebbene questa possibilità tarpi le ali alla creazione di emoji completamente nuove, permette la realizzazione di emoji combinando codice già presente.

Ad esempio l’emoji raffigurante un “cuore in guarigione” verrà realizzata unendo la classica emoji del cuore a quella del cerotto, e via discorrendo. All’interno delle emoji 13.1 troveranno posto alcune novità come ad esempio un volto fra le nuvole, nuove opzioni gender e tonalità della pelle differenti per le emoji di coppia e tanto altro.

Le emoji 13.1 dovrebbero iniziare ad essere disponibili a partire da ottobre 2020, sebbene sia probabile che troveranno posto negli smartphone solo a partire da marzo 2021 o addirittura novembre 2021 per alcuni dispositivi.