Se state cercando un motivo per acquistare Samsung Galaxy Z Flip, il secondo smartphone pieghevole del colosso sud coreano, la fotocamera non è sicuramente uno dei suoi punti di forza.

Lo avevamo evidenziato anche nel corso della nostra recensione, che trovate linkata a fine pagina, e ora anche DxOMark ribadisce il concetto, sottolineando che le prestazioni sono paragonabili a quelle di Samsung Galaxy S9+, quindi a uno smartphone di due anni fa.

Il punteggio assegnato da DxOMark al comparto fotografico di Samsung Galaxy Z Flip è di 105 punti, un punteggio che conferma la bontà della fotocamera, ma la mette decisamente in linea con quella dei top di gamma Samsung del 2018 come Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy Note 9, che all’epoca ottennero 100 e 103 punti rispettivamente.

Non rimarrete quindi delusi dalla qualità fotografica ma dovrete fare i conti con una messa a fuoco tutt’altro che fulminea, soprattutto quando la luce inizia a scarseggiare, e con una gamma dinamica che non è all’altezza con i migliori prodotti degli ultimi sei mesi.

DxOMark prosegue affermando che le immagini sono leggermente desaturate rispetto alla media, soprattutto rispetto a quanto è nello standard di Samsung. In definitiva Galaxy Z Flip non sarà ricordato come un camera phone, e non era certamente questo lo scopo di Samsung, che ha piuttosto cercato di offrire un’alternativa economica agli utenti che vogliono provare fin da subito la tecnologia degli smartphone pieghevoli.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip