Sono arrivate in Italia, alcuni giorni fa, le 50.000 mascherine donate da Blackview al nostro Paese, un importante aiuto per sopperire alla carenza cronica in Italia nella lotta al nuovo coronavirus.

All’esterno delle scatole è presente un messaggio di incoraggiamento che si traduce con “Andrà tutto bene, continuate a combattere!”. Le mascherine sono state prese in carico dall’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) della Toscana che provvederà alla distribuzione presso chi lotta imprima linea in questa emergenza sanitaria.

La compagnia cinese, tra le più importanti nel mercato dei rugged phone, ha inviato donazioni simili anche in Francia, Romania, Repubblica Ceca, Portogallo e altri Paesi, mostrando la solidarietà del popolo cinese in questa situazione.

Blackview ha recentemente lanciato il modello BV9900 Pro, uno tra i più performanti del genere, dotato di una fotocamera termica e di una dotazione tecnica di tutto rispetto. Non vanno dimenticati però i modelli che stanno ottenendo ottimi successi a livello mondiale, come BV9900, con una fotocamera di alta qualità, ottima per chi lavora all’aperto o in ambienti industriali.

Per gli amanti dell’avventura segnaliamo Blackview BV9800 Pro, pensato appositamente per chi fa escursioni in montagna o attività sportive all’aperto, mentre BV9600E migliora il predecessore mantenendo però un ottimo prezzo. E per chi cerca uno smartphone rugged dalla grande autonomia ricordiamo Blackview BV9100, con la sua batteria da 13.000 mAh, pressoché infinita.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Blackview, raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria