Dirty Unicorns è un nome molto conosciuto dai proprietari di smartphone Google Pixel dediti al modding. Si tratta infatti di una delle custom ROM più longeve e maggiormente supportate per quanto riguarda i Google Pixel, ed in queste ore il team di sviluppo ha annunciato su Twitter il ritorno della ROM su XDA dopo molti anni di assenza.

Dirty Unicorns ritorna su XDA

Dirty Unicorns abbraccia tutte le feature che gli utenti Pixel hanno imparato ad apprezzare in questi anni, a cui si aggiungono alcune personalizzazioni come ad esempio la possibilità di scegliere forme diverse per le icone, un sistema di temi molto più granulare rispetto classico “chiaro” e “scuro” disponibile su smartphone Pixel e tanto altro.

Per quanto concerne il supporto ad Android 11, ormai prossimo al lancio a seguito della lancio della beta 3, sappiamo che bisognerà attendere il rilascio del codice di Android 11 sul ramo AOSP. Sarà evidentemente necessario attendere del tempo, ma è sicuro che Dirty Unicorns abbraccerà le novità di Android 11 non appena vedrà la luce del sole.

Dove trovare la custom ROM

Se siete interessati ad installare la custom ROM Dirty Unicorns sui vostri dispositivi Google (e non solo), potete seguire i link sottostanti agli specifici thread sul forum dei colleghi di XDA:

Per quanto riguarda lo sviluppo della custom ROM per Google Pixel 4a presentato qualche giorno fa, gli sviluppatori ci tengono a sottolineare che adesso dispongono di un terminale e che riceverà quindi il supporto ufficiale per lo sviluppo della Dirty Unicorns.