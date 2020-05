Dark Sky è stata una delle applicazioni meteo più amate dagli utenti Android, che da aprile hanno dovuto dire addio all’applicazione in seguito all’acquisto da parte di Apple. In pochi giorni l’inserzione sul Play Store è stata bombardata a da giudizi a una stella che hanno portato il giudizio complessivo attuale ad appena 1,5 stelle.

Eppure l’applicazione ha fatto il suo ritorno sullo store Google. Almeno questo è quello che possono pensare gli utenti più sprovveduti, che stanno scaricando (e pagando) la nuova applicazione realizzata da uno sviluppatore turco in barba a tutte le regole sui copyright.

Il nome, come vedete nell’immagine a sinistra, è praticamente lo stesso, anche se i più attenti avranno notato la differente icona utilizzata. Molto simili anche le immagini delle cartine, ma la grafica dell’applicazione è decisamente meno curata, pur rimanendo di buon livello.

A quanto pare sono molti gli utenti che non si sono accorti dell’inghippo (difficile parlare di truffa perché a quanto pare l; applicazione fa il suo lavoro e non sembra avere scopi fraudolenti) e molti sono anche quelli che stanno pagando i 6,50 dollari richiesti per rimuovere la pubblicità.

Dopotutto l’app fa uso dell’API ufficiale di Dark Sky, quindi la bontà delle previsioni è fuori discussione. Peccato solo che la promessa di rimuovere le app per sempre non sia proprio veritiera, visto che l’API sarà utilizzabile da sviluppatori di terze parti solo fino alla fine del 2021.

Se avete installato il clone di Dark Sky, o ci state pensando, ricordatevi che potrete utilizzarla solo fino al prossimo anno. Nel frattempo i giudizi sembrano dare ragione allo sviluppatore, che in poco tempo ha ottenuto una votazione media di 4,2 stelline, un risultato più che dignitoso.

Se volete dare un’occhiata all’applicazione potete utilizzare il badge sottostante per scaricarla dal Play Store, in maniera gratuita.