Dopo aver lanciato CUBOT P40 con le sue quattro fotocamere posteriori, il produttore cinese fa un ulteriore passo avanti annunciando CUBOT X30, il suo nuovo flagship che potrà vantare ben cinque fotocamere posteriore.

Parliamo di flagship anche se in realtà sarà un prodotto di fascia media, ma rappresenta il top della produzione CUBOT, con un prezzo che sarà, ancora una volta, decisamente allettante. Prima di parlare del comparto fotografico vediamo di scoprire la dotazione tecnica di CUBOT X30.

Si parte da uno schermo FullHD+ (1080 x 2310 pixel) da 6,4 pollici con foro per alloggiare la fotocamera frontale e fornire un’esperienza ancora più immersiva.

Sotto alla scocca abbiamo un SoC MediaTek Helio P60, con CPU octa core a 2 GHz, realizzato con processo produttivi a 12 nanometri. Due le varianti di memoria tra cui scegliere, 6-128 GB per il modello base e 8-256 GB per il top. Ottima anche la batteria con i suoi 4.200 mAh e la presenza di Android 10 rende attuale lo smartphone, con tutti i vantaggi della nuova versione.

Ottima la connettività con 4G/LTE (incluso il supporto alle bande globali), WiFi dual band, Bluetooth 4.2, NFC per i pagamenti contactless, GPS e slot microSD per espandere la memoria interna. Il lettore di impronte digitali infine è collocato sul tasto di accensione/sblocco. Tre le colorazioni, Blue, Black e Gradient Green. Le dimensioni invece sono di 157,05 x 76,44 x 8,5 mm per un peso di 212 grammi.

Nella parte posteriore trova dunque posto la quintupla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel, sensore ultra grandangolare da 16 megapixel, macro da 5 megapixel, sensore di profondità da 2 megapixel e una lente fotosensibile da 0,3 megapixel. Nella parte frontale invece trova posto un sensore da 32 megapixel per selfie di qualità.

Per celebrare il lancio di CUBOT X30 potete approfittare della promozione che vi permetterà di risparmiare sul prezzo di acquisto su AliExpress a partire da 27 luglio. Nel frattempo potete provare a vincere uno dei 10 modelli messi in palio dal giveaway di CUBOT.

Informazione Pubblicitaria