Quanto costa navigare attraverso la rete mobile nel mondo? Quanto costa 1 GB di traffico dati in Italia rispetto agli altri Paesi? A queste domande possiamo rispondere grazie a uno studio svolto da Cable.co.uk, che ci svela come in Italia siamo tra i più fortunati in tal senso.

Perché tutta questa differenza nei costi del traffico dati?

Il costo del traffico dati per ogni GB varia anche di parecchio in base al Paese: da un estremo all’altro si passa da 0,09 dollari a ben 27,41 dollari. Com’è possibile tutta questa differenza? Diversi sono i fattori che contribuiscono: tra questi la presenza di un’infrastruttura consolidata, che permette di offrire traffico a prezzi senz’altro più vantaggiosi; chi deve appoggiarsi a tecnologie diverse, come ad esempio a quella satellitare, deve per forza di cose alzare il prezzo.

Altro “dettaglio” molto influente risiede dietro la domanda da parte degli utenti: più utenti richiedono i servizi mobili, più aziende risultano interessate a fornirli, portando a maggiore competitività e concorrenza; dove le infrastrutture risultano poco efficaci si tende inoltre a consumare meno dati, altro fattore che contribuisce a prezzi più elevati.

Infine possiamo considerare che alcuni Paesi più ricchi possono contare su una maggiore capacità di spesa dei propri cittadini e devono far fronte a costi di manutenzione più elevati: questo spiega le cifre piuttosto importanti richieste da Germania (4,06 dollari) e (soprattutto) Canada (12,55 dollari), giusto per prendere un paio di esempi.

Quanto costa 1 GB di traffico dati in Italia e nel mondo

Nella classifica dei Paesi meno costosi l’Italia si trova in quarta posizione nel mondo con un costo medio di 0,43 dollari per GB (si va da 0,09 a 7,58 dollari), superata solo dall’irraggiungibile India (0,09 dollari), da Israele (0,11) e dal Kirghizistan (0,21). Al quinto posto un altro Paese europeo, l’Ucraina, che ci tallona da vicino (0,46 dollari a GB).

E i Paesi dove navigare in mobilità costa di più? Sono Botswana (13,87), Yemen (15,98), Ciad (23,33), Benin (27,22) e Malawi (27,41): in questi ultimi un piano dati con le quantità offerte in Paesi come l’Italia (30, 50, 70 GB) costerebbe una vera fortuna.

Se siete curiosi di scoprire la classifica completa del costo dei GB nei vari Paesi del mondo potete consultare la mappa interattiva a questo link oppure dare uno sguardo all’infografica qui sopra.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche