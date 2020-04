La pandemia di Coronavirus continua ad avere effetti sul mondo della tecnologia e uno di questi riguarda Wear OS by Google: il sistema operativo per smartwatch, infatti, ha iniziato a ricordare agli utenti di lavare frequentemente le mani.

L’applicazione Orologio su Wear OS sta inviando avvisi periodici per lavarsi le mani: quando viene aperto l’avviso, viene avviato un timer per 40 secondi, con un promemoria per utilizzare sempre il sapone ed al termine del timer, l’app dirà che entro tre ore arriverà un altro avviso.

L’app Orologio può essere scaricata dal Google Play Store:

Google riduce la qualità dei suoi servizi per il Coronavirus

E sempre a proposito di misure prese per l’emergenza Coronavirus, il team di Google sta avvisando con un’email i possessori di una videocamera Nest che temporaneamente la qualità e la larghezza di banda saranno ridotte all’impostazione predefinita, così da limitare i consumi della rete ed eventuali sovraccarichi dei server.

Gli utenti potranno comunque passare manualmente a una qualità video superiore nelle impostazioni del dispositivo in qualsiasi momento.

La stessa misura il team di Google ha deciso di adottare per quanto riguarda la qualità delle foto e la velocità delle presentazioni della Modalità Ambient di Google Chromecast.

Non è chiaro se tali modifiche possano essere bypassate dagli utenti ma è ovvio che, superata la fase di emergenza, tutto tornerà alla normalità.

Infine, Facebook e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno annunciato una nuova partnership per facilitare la ricerca di informazioni affidabili sul Coronavirus.

Ciò sarà possibile attraverso un nuovo chatbot per Facebook Messenger, appositamente studiato per consentire agli utenti di accedere a notizie e aggiornamenti sulla pandemia, come le ultime statistiche ufficiali e i comunicati stampa dell’OMS, combattedo allo stesso tempo la diffusione di fake news.

Il servizio è accessibile attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’OMS selezionando Invia messaggio o tramite il collegamento Messenger dedicato.