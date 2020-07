CoopVoce testa la GigaSpesa in Liguria: fino a 20 GB extra con la spesa Coop

CoopVoce, operatore virtuale passato di recente allo stato di Full MVNO, ha in serbo una bella sorpresa per i suoi clienti: è in fase di test per i soci di Coop Liguria il nuovo servizio GigaSpesa, che consente di accumulare GB di dati extra acquistando prodotti a marchio Coop.

CoopVoce GigaSpesa: test per i soci di Coop Liguria

In tutti i punti vendita di Coop Liguria – e per il momento solo in questi – i soci potranno aderire a questa nuova iniziativa, denominata per l’appunto GigaSpesa, e ottenere 1 GB di internet bonus ogni 10 euro di spesa di prodotti a marchio Coop, potendo comunque accumulare fino ad un massimo di 20 GB extra. E’ però necessario che i soci Coop Liguria abbiano attivato un’offerta CoopVoce con un bundle di dati incluso e che sia la SIM CoopVoce sia la tessera Coop abbiano un unico intestatario.

Le segnalazioni fanno intendere che per il momento CoopVoce GigaSpesa sia in fase di test solo per i soci di Coop Liguria, ma non possiamo escludere che le cooperative di altre regioni italiane possano aderire all’iniziativa nei prossimi mesi. E se così, non esitate a segnalarcelo!