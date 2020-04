Consumiamo sempre più dati: a dirlo è la statistica pubblicata dall’AGCOM, che mostra come negli ultimi anni l’impennata del traffico internet sia sempre più sostenuta, anche in tempi pre-COVID19.

I dati qui riportati riguardano infatti l’ultima parte dell’anno 2019, senza includere il periodo di epidemia e quarantena che, a detta degli operatori, ha visto un incremento del traffico fino al 50% in più rispetto alla media giornaliera.

Quattromilamilioni di GB: ecco quanti dati consumiamo

Ma ecco quanto abbiamo consumato nel 2019: 4248 Petabyte, o in altri termini 4248 milioni di GB di dati utilizzati per il solo traffico mobile (smartphone et similia). Un dato impressionante, che rappresenta un raddoppio del consumo rispetto al 2018.

Un trend in crescita che segue la diffusione delle schede SIM, ma mostrando un andamento esponenziale e non lineare come quello delle SIM.

Di conseguenza cresce anche il consumo medio mensile degli utenti: a dicembre 2019 si parla di 6,5 GB di traffico dati al mese a testa, rispetto ai 4,3 GB di dicembre 2018.

Servizi di streaming sempre più diffusi hanno certamente contribuito a questo incremento, che rimane però impressionante.