Il Comune di Milano attiva il suo servizio di chatbot su WhatsApp: si tratta del primo Comune in Europa a fare questo passo con lo 020202, utile per fornire informazioni accurate, affidabili e aggiornate sulla città a tutti i suoi abitanti. Vediamo di che si tratta e come funziona.

Il Comune di Milano è su WhatsApp: ecco lo 020202

Il servizio 020202 del Comune di Milano, fornito in collaborazione con Facebook e Infobip, è attivo da oggi, giovedì 21 maggio 2020, e permette di chattare con un bot (o assistente virtuale, se preferite) capace di fornire tutte le informazioni che abbiamo bisogno in vari ambiti, 24 su 24 e 7 giorni su 7.

Il servizio di chatbot può rispondere alle domande più frequenti sull’emergenza coronavirus, sulle modalità di ripartenza, su servizi pubblici, attività commerciali aperte, spostamenti consentiti, viabilità, fornire indicazioni utili alle persone con disabilità, informare su decreti, ordinanze e circolari e così via.

Previous Next Fullscreen

Come utilizzare lo 020202 del Comune di Milano su WhatsApp

Per utilizzare lo 020202 dovete aggiungerlo tra i contatti di WhatsApp: basta aprire l’app sul vostro smartphone, selezionare il tasto in basso a destra, optare per “nuovo contatto” e salvare in rubrica il numero 020202. A questo punto dovreste poter accedere a una chat come quella che vedete negli screenshot, con l’immagine di profilo del Comune di Milano.

Potete scrivere “Ciao” all’interno della chat per avere l’elenco delle opzioni tra cui scegliere, come servizi di supporto alla cittadinanza, ripresa delle attività economiche, servizi pubblici, spostamenti, viabilità e parcheggi, disabilità, informazioni sanitarie, decreti e ordinanze e non solo. Sarà sufficiente digitare la lettera corrispondente per ottenere le indicazioni dall’assistente virtuale del Comune di Milano.

Lo ritenete un servizio utile per la cittadinanza di Milano? Vorreste qualcosa del genere anche nel vostro Comune? Fateci sapere la vostra.

Potrebbe interessarti: i dettagli sul buono mobilità per bici e monopattini