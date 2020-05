La pandemia causata dal Coronavirus ci ha ricordato quanto sia di vitale importanza lavarci le mani più volte al giorno, soprattutto in questo contesto in cui la “Fase 2” voluta dal Governo italiano è ormai realtà da diversi giorni.

Ma cosa ne è della pulizia del proprio smartphone? In questo articolo vi illustriamo i consigli pubblicati da Samsung con un comunicato stampa, così da capire quali sono le pratiche più semplici ma efficaci per mantenere pulito il proprio smartphone Samsung (ma anche di altre marche).

Perché dobbiamo pulire lo smartphone

Secondo uno studio condotto da Deloitte, il popolo americano arriva a controllare il proprio smartphone ben 14 miliardi di volte al giorno, con ogni individuo impegnato a visualizzare le informazioni presenti su di esso almeno 52 volte al giorno. Questo dato tende ad aumentare ancora di più alla luce del grande shift della nostra società verso il telelavoro e la didattica online.

In questo contesto risulta estremamente importante mantenere il proprio smartphone igienizzato e pulito, soprattutto considerando come i virus siano in grado di sopravvivere su superfici di plastica e metallo per almeno 2 o 3 giorni, come viene sottolineato dal Dr. Doo-Ryeon Chung, Direttore del Centro di Infezione, Prevenzione e Controllo al Samsung Medical Center.

Come mantenere pulito lo smartphone

Prima di tutto è bene precisare che il proprio smartphone Galaxy non è immune al contatto con prodotti chimici aggressivi. Infatti, come sottolinea direttamente Samsung, è bene evitare l’utilizzo di aria compressa, disinfettanti a base di candeggina e detergenti generici. Questi composti possono irrimediabilmente danneggiare la pellicola oleofobica applicata sulla superficie degli smartphone per contrastare la presenza delle classiche impronte digitali sul display.

Prima di procedere alla pulizia del proprio smartphone, è bene rimuoverlo dal case protettivo (se presente), scollegare qualsiasi cavo o accessorio collegato ad esso e di spegnerlo. Una volta fatto ciò, prendere un panno in microfibra e volendo, se necessario, applicare una piccola porzione di acqua distillata o disinfettante. Questo dev’essere necessariamente una soluzione a base di acido ipocloroso (50-80 ppm) o a base di alcool (oltre il 70% di etanolo o di alcool isopropilico).

Le soluzioni vanno applicate direttamente sul panno e non sulla superficie del telefono, avendo cura che esse non entrino all’interno delle aperture presenti sul proprio smartphone. Questi consigli possono essere seguiti anche per la pulizia del proprio smartphone serie Galaxy Watch, a patto di rimuovere il cinturino.

Infine, evitare di utilizzare queste soluzioni su prodotti in pelle e gomma, ma è possibile applicarle senza problemi per la pulizia di superfici in vetro, ceramica e metallo. Ne approfittiamo per consigliarvi dei prodotti utili da usare per l’igienizzazione: