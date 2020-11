WhatsApp è l’app di messaggistica più popolare al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi ogni mese: sfortunatamente, oltre ad essere uno strumento utile e comodo, a volte può rivelarsi una fonte di frustrazione a causa di messaggi indesiderati o spam pubblicitario.

Non di rado capita che WhatsApp venga utilizzato per la circolazione delle classiche “catene di Sant’Antonio”, fake news o messaggi pubblicitari non graditi, offerte puntualmente imperdibili, o peggio: spesso i link che vengono condivisi da contatti non verificati contengono malware o spyware che possono spiare le nostre abitudini, o peggio, sfruttare falle nella sicurezza del nostro smartphone e carpire dati sensibili.

Tutti, almeno una volta, abbiamo ricevuto un messaggio indesiderato sul social verde, al quale successivamente si è deciso di bloccare un contatto su WhatsApp: pertanto, se anche tu sei alla ricerca di una guida su come bloccare un contatto su WhatsApp, sappi che sei nel posto giusto. Seguendo i passaggi descritti in questa guida potrai bloccare i messaggi ancor prima che questi vengano visualizzati sul tuo telefono, e il tuo contatto indesiderato non potrà mai sapere con certezza di essere stato bloccato.

Cosa succede quando si blocca un contatto WhatsApp

Quando si decide di bloccare numero WhatsApp la persona o l’organizzazione/azienda che decidiamo di privare della possibilità di contattarci può accorgersi della nostra decisione attraverso alcuni indizi, ma non potrà mai averne la certezza. In nessun caso, comunque, il blocco contatto WhatsApp invierà una notifica all’utente che abbiamo deciso di bloccare.

La prima conseguenza per il malcapitato contatto riguarda l’accesso alle informazioni del nostro profilo: gli utenti bloccati non possono visualizzare gli update su data e ora del nostro ultimo accesso, o la nostra foto profilo. Quando un contatto bloccato proverà ad inviare un messaggio, non visualizzerà mai la notifica di avvenuto recapito per lo stesso: si tratta di una mossa intenzionale da parte dell’azienda per proteggere la privacy degli utenti, confondendo il contatto bloccato, il quale può pensare di essere vittima di un disservizio ma non avere mai la certezza di essere stato bloccato su WhatsApp.

Infine, come conseguenza del blocco, ogni chiamata effettuata tramite WhatsApp verso di noi non verrà inoltrata, come se il telefono squillasse a vuoto. Ora che sapete quali sono le conseguenze a cui vanno incontro, vediamo come bloccare su WhatsApp i contatti indesiderati che ci rendono la vita difficile con messaggi spam o non graditi.

Come bloccare un contatto su WhatApp (Android)

Per bloccare un contatto su WhatsApp da smartphone Android possiamo procedere in due modi:

aprire la conversazione, selezionare il menu a tre puntini in alto a destra, scegliere la voce Altro e quindi premere su (appare sullo schermo un apposito messaggio di conferma);

e quindi premere su (appare sullo schermo un apposito messaggio di conferma); alternativamente, se il numero di telefono che ci ha inviato un messaggio indesiderato non è presente nei nostri contatti possiamo premere il pulsante Blocca presente nella parte alta dello schermo, subito dopo le informazioni di contatto;

presente nella parte alta dello schermo, subito dopo le informazioni di contatto; accedere al menu delle Impostazioni dell’app, selezionare Account, quindi Privacy e cliccare su Contatti bloccati, nella pagina con l’elenco dei numeri già bloccati selezionare l’icona con il pulsante “+” in alto a destra e scegliere quali contatti aggiungere alla lista: questi contatti saranno bloccati.

Come si blocca una persona su WhatsApp (iOS)

Anche su iPhone – e forse presto anche su iPad – abbiamo la possibilità di bloccare un contatto WhatsApp in due semplici modi:

selezionando il contatto desiderato dalla lista chat, facciamo tap sul nome nella parte alta dell’interfaccia e poi scrolliamo in basso fino a trovare il pulsante Blocca contatto , premendo poi Blocca alla visualizzazione del messaggio che avverte che “i contatti bloccati non potranno più chiamarti né inviarti messaggi”;

, premendo poi alla visualizzazione del messaggio che avverte che “i contatti bloccati non potranno più chiamarti né inviarti messaggi”; andando nel tab Impostazioni dalla schermata iniziale, cliccando sull’icona dell’ingranaggio in basso a destra, poi selezionando Account > Privacy > Bloccati: premendo il pulsante Aggiungi… potremo selezionare i contatti che intendiamo bloccare.

Ora sapete esattamente come bloccare un contatto WhatsApp tramite smartphone: vi ricordiamo che l’utente bloccato non potrà più inviarvi messaggi, immagini, video o altri contenuti, e viceversa. Non solo, non si potranno neanche ricevere o effettuare chiamate o videochiamate, e informazioni personali come la nostra immagine profilo o l’orario dell’ultimo accesso non saranno più accessibili.