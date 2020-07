Nelle settimane scorse una caratteristica di OnePlus 8 Pro passata in sordina al momento della presentazione è stata al centro di un piccolo caso. È venuto fuori come tramite la Color Filter Camera del top di gamma cinese fosse possibile “vedere” attraverso alcuni oggetti: una possibilità particolarmente interessante di cui vi abbiamo parlato anche nel video in basso.

In seguito alle polemiche nate sul web sui possibili problemi di privacy generate dal filtro foto cromatico, l’azienda capitanata da Carl Pei e Pete Lau ha dapprima disattivato la Color Filter Camera di OnePlus 8 Pro con la OxygenOS 10.5.9 per riattivarla parzialmente in seguito fuori dalla Cina con la successiva OxygenOS 10.5.10.

I colleghi di XDA tuttavia hanno trovato recentemente un modo per tornare a sfruttare appieno la Color Filter Camera di OnePlus 8 Pro, senza che si renda necessario sbloccare il bootloader oppure ottenere i permessi di root, operazioni che in alcuni casi possono invalidare la garanzia e che non sono alla portata di chiunque.

Non è certo la via più comoda per utilizzare la Color Filter Camera di OnePlus 8 Pro, ma in alcuni casi può comunque tornare utile. Per la procedura ed i passaggi da eseguire tramite ADB vi rimandiamo all’articolo realizzato da XDA.

