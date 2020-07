Dopo i migliori smartphone secondo AnTuTu per rapporto qualità prezzo venduti in Cina, il portale di benchmark ha pubblicato come di consueto le classifiche a cui siamo più abituati: quali sono stati i prodotti più prestanti a giugno 2020?

Le due classifiche, di cui una è limitata ai medio di gamma, sono estese al mercato globale e mostrano i punteggi medi conseguiti dai modelli che su AnTuTu hanno “girato” più di 1.000 volte dal primo all’ultimo giorno di giugno 2020.

Nella classifica AnTuTu dei top di gamma più prestanti di giugno 2020 il vertice è occupato da OPPO Find X2 Pro nella variante 12+512 GB, ossia il non plus ultra nell’offerta del produttore cinese. Il flagship è l’unico prodotto a superare quota 600.000, con un punteggio medio di 609.045 punti.

Appena 10.000 punti più indietro c’è OnePlus 8 Pro 12+256 GB, secondo, mentre Redmi K30 Pro 6+128 GB è terzo; guardando la classifica nel complesso spicca il fatto che tutti i top di gamma sono alimentati dal SoC Snapdragon 865, ad eccezione di Samsung Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G che si affidano ad un SoC fatto in casa, l’Exynos 990.

Un po’ meno marcato ma pur sempre un dominio quello di casa Qualcomm sulla classifica dei medi di gamma più performanti di giugno 2020, che vede in testa Redmi K30 5G con quasi 320.000 punti; a seguire Huawei Nova 7i con SoC Kirin 810 e Redmi Note 8 Pro, terzo, con MediaTek Helio G90T.