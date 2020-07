La classifica di giugno 2020 per quanto riguarda i giochi per smartphone con il maggiore numero di download, vede il titolo My Talking Tom Friends (di Outfit7) al primo posto con più di 37,5 milioni di download. Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di Sensor Tower, il titolo è stato il più scaricato in India con il 20,2% dei download totali seguito poi dal Brasile con il 9,6%.

My Talking Tom Friends al primo posto

Al secondo posto della classifica dei giochi per smartphone con il maggior numero di download troviamo poi Save The Girl di Lion Studios con più di 30,2 milioni di download. Anche in questo caso è l’India il paese che ha registrato la maggiore percentuali di download (23,7%), con il Brasile subito in coda con l’8,5%. Il terzo, quarto e quindi posto della classifica dei giochi per smartphone più scaricati a giugno 2020 vede rispettivamente Garena Free Fire, Tangle Master 3D e PUBG Mobile.

Per quanto riguarda invece la classifica di maggiori download su Google Play Store, si registra l’arrivo di alcuni nuovi titoli come ad esempio My Talking Tom Friends, Tangle Master 3D e Stack Color con più di 19 milioni di download durante il mese di giugno 2020. Infine, molto positiva la prestazione dell’azienda Voodoo con due titoli (Stack Colors e Cube Surfer) piazzati in terza e quarta posizione su App Store.