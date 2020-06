L’ultimo rapporto della società Sensor Tower ci svela qual è l’applicazione più scaricata per il mese di maggio 2020: TikTok. L’app ha raggiunto ben 111,9 milioni di download durante il mese scorso, il che rappresenta un incredibile balzo in avanti rispetto a maggio del 2019. Infatti, controllando i valori ottenuti dall’app lo scorso anno, si può notare come siano bastati appena 365 giorni per raddoppiare il volume di download complessivi. Le nazioni che hanno visto la maggiore percentuale di download sono l’India (20%) e gli Stati Uniti d’America (9,3%).

L’app è stata scaricata 111.9 milioni di volte

A seguire troviamo ZOOM, l’applicazione per videoconferenze che nel mese di maggio rappresenta la seconda applicazione (non gaming) più scaricata con 94,6 milioni di download, pari ad una crescita di circa 43 volte rispetto al maggio 2019. Un incremento di questo tipo è ovviamente legato al lockdown imposto per contenere il contagio del Coronavirus, dove aziende e scuole si sono affidate proprio a ZOOM per il telelavoro e la didattica online.

WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger e Instagram guidano poi il resto della classifica delle applicazioni non da gaming scaricate nel mese di maggio 2020. Per quanto riguarda invece i volume di download relativi a Google Play Store, al secondo posto troviamo WhatsApp seguito poi da ZOOM, Facebook, Facebook Messenger e Instagram.

Google Meet, nonostante sia diventato completamente gratuito, permette a Google di raggiungere solo l’ottava posizione.

Potrebbe interessarti anche: perché sono tutti pazzi per TikTok?