Cellularline, brand riconosciuto e impegnato nello sviluppo di un gran numero di accessori per la telefonia mobile, annuncia una serie di accessori per smartphone con protezione antimicrobica.

Questi, figli diretti del particolare periodo che stiamo vivendo dovuto alla pandemia da Covid-19, permettono agli utenti di poter continuare ad utilizzare gli smartphone certi di avere fra le mani un prodotto libero da batteri.

Cover e pellicole antibatteriche

La nascita di questi prodotti, data dalla collaborazione con Microban, aziende leader nel settore di soluzioni con funzione antimicrobica integrata, ha quindi come fine ultimo quello di ridurre di molto la popolazione microbica presente sui nostri smartphone. I prodotti in grado di offrire questo tipo di protezione vedono l’arrivo di soluzioni come custodie e proteggi schermo muniti di soluzione antimicrobica integrata.

La protezione, per quanto possibile, cerca di ridurre la crescita di batteri sulla superficie degli smartphone e ne previene il trasferimento su altri oggetti. A differenza di un normale panno o soluzione antimicrobica, il vantaggio di questi prodotti è quello di avere una protezione costante e perennemente attiva nel tempo. La collaborazione fra Cellularline e Microban ha così dato vita a prodotti in grado di garantire un ciclo di vita medio pari ad un anno.

I prodotti saranno disponibili al pubblico a partire dal mese di luglio al prezzo di 16,95 euro per le custodie e 19,25 euro e 29,95 euro per le pellicole (vetro) da applicare sul proprio terminale.