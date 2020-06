L’arrivo della EMUI 10 ha portato grandi cambiamenti per i dispositivi Huawei e HONOR come ad esempio il supporto al’Always on Display (AOD), ma è solo con la EMUI 10.1 che è possibile installare un wallpaper AOD personalizzato con una immagine personale.

Come cambiare wallpaper AOD

La seguente guida vi permetterà di cambiare il wallpaper AOD con uno personalizzato, a patto di aver prima installato l’applicazione Huawei Themes da AppGallery – la trovate già installata per tutti gli smartphone muniti di Huawei Mobile Services. Per installare un wallpaper AOD è necessario prima di tutto installare un tema personalizzato, e successivamente aggiungere un wallpaper personale nel caso in cui quelli realizzati dall’utente XDA SilviuO non fossero di vostro gradimento.

Ecco quali sono i passi da seguire per cambiare il wallpaper AOD:

scaricare il file .zip presente in allegato a questo thread di XDA; scaricare un tema AOD tramite l’applicazione Huawei e sostituirlo con uno presente nel file .zip o con uno personale; connettere lo smartphone al proprio PC e navigare la directory Internal Memory/Huawei/Themes/HWAods/. A questo punto copiare il tema scaricato sul desktop; utilizzare un’applicazione per aprire il file .zip – va bene anche 7-Zip – e aprire com.huawei.aod\res\drawable-xxhdpi\ avendo cura di sostituire il file digit_bg.png con una delle foto presenti nel file .zip. Tornare indietro con la freccia a sinistra e salvare le modifiche; copiare il nuovo tema nella directory /Huawei/Themes/HWAods/ dal telefono e sostituirlo con quello vecchio. Vai su Impostazioni > Schermo e sfondo > AOD > Stile Orologio > Scarica altro e seleziona il tema; per utilizzare un tema personale è necessario creare un file PNG della grandezza di 1080 x 492 o 1080 x 788 pixel e rinominarlo in digit_gb avendo cura di seguire i passi 4 e 5.

Previous Next Fullscreen

Questa guida è indicata per tutti gli smartphone con EMUI 10.1 e Magic UI 3.1 con display OLED e AMOLED. Dovrebbe essere completamente funzionante su smartphone come la serie Huawei P40, Huawei P30 e gli altri aggiornati all’ultima versione della EMUI.