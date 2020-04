Vi sarà sicuramente capitato di guardare un film d’azione o la vostra serie TV preferita sullo smartphone e di toccare accidentalmente lo schermo, col risultato di interrompere la visione o, peggio ancora, di vedervi rovinato il finale per uno skip non voluto.

Con la versione Android dell’app Netflix tutto questo sarà solo un brutto ricordo. Il noto servizio di streaming ha infatti introdotto un comodo pulsante che permette di bloccare lo schermo, evitando quindi i tocchi accidentali che a quanto pare avvengono più spesso di quanto si possa pensare.

Il nuovo pulsante è ben visibile nella parte bassa dell’interfaccia a fianco dei controlli per l’audio e i sottotitoli (o gli episodi in caso di serie TV. Una volta premuto il tasto verrà nascosta l’intera interfaccia, inclusi i controlli per l’avanzamento, con la sola icona di blocco visibile toccando lo schermo.

Per mettere in pausa la riproduzione sarà dunque necessario toccare il pulsante per lo sblocco e quindi quello per la pausa (o uno degli altri controlli disponibili). La novità è già disponibile per tutti gli utenti Android. nel caso non fosse ancora visibile vi invitiamo a scaricare la versione aggiornata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.