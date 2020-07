Fino a qualche tempo fa i rugged phone, quegli smartphone particolarmente resistenti a polvere, acqua e cadute, non erano propriamente indicati per la fotografia, visto che avevano fotocamere di bassa qualità. Ora le cose stanno cambiando e lo dimostra Blackview BV6300 Pro, uno smartphone che non teme danneggiamenti e che permette di scattare ottime fotografie.

Con la sua quadrupla fotocamera posteriore, che ruota intorno al sensore principale Samsung da 16 megapixel, Blackview BV6300 Pro è in grado di offrire scatti di qualità, grazie anche al sensore ultra grandangolare da 120 gradi, o al sensore macro per gli scatti ravvicinati.

Non mancano funzioni particolari come la moviola o la modalità notturna per avere foto luminose in ogni condizione di scatto. Con la funzione HDR automatico è lo smartphone a evidenziare le parti migliori di ogni foto evitandovi di dover intervenire al computer per migliorarle.

Siete in mezzo alla natura e volete uno scatto che riprenda panorami mozzafiato? La fotocamera ultra grandangolare vi aprirà letteralmente nuovi orizzonti, senza dovervi allontanare o cambiare prospettiva. E se volete immortalare insetti, piccoli animali, dettagli del paesaggio ricordatevi del sensore macro, che vi permetterà di avere foto impensabili su questa tipologia di prodotto.

E con la modalità notturna di Blackview BV6300 Pro potete dire addio alle foto scure o sfocate di notte, in ambienti chiusi o male illuminati. Che siate sulla spiaggia al chiaro di luna, in mezzo a un bosco o a una cena a lume di candela le foto saranno sempre indimenticabili.

E ricordate che, a differenza di buona parte dei rugged phone, Blackview BV6300 Pro è spesso solo 11,6 millimetri e il peso di 230 grammi non è poi così dissimile da quello dei moderni flagship. E le prestazioni sono di tutto rispetto, grazie al chipset MediaTek Helio P70 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Dal 13 al 15 luglio potete approfittare della promozione in atto su AliExpress e portarvi a casa Blackview BV6300 Pro a 199,99 dollari, circa 180 euro, invece di 269,99 dollari, visitando questa pagina.

