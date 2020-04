Anche Benessere Digitale, l’app di Google che permette di controllare l’uso dello smartphone e di gestire alcune modalità, dispone di una versione beta per testare le novità prima del rilascio finale.

La più recente beta (1.0.302017577.beta) porta alcune piccole novità, aggiungendo alcune funzioni. La modalità Relax cambia nome diventando ora Modalità Riposo, mantenendo però la stessa interfaccia. Cambiano però le opzioni, che ora permettono di personalizzare maggiormente le modalità di attivazione.

Oltre a pianificare l’attivazione della modalità riposo di sera, è possibile subordinare l’attivazione al collegamento al carica batteria. per evitare di trovarsi a utilizzare lo schermo grigio o la modalità non disturbare mentre stiamo ancora utilizzando lo smartphone.

Sparisce lo switch posto nella parte alta, sostituito dalla possibilità di disattivare la pianificazione con l’apposita voce. Le due opzioni aggiuntive, per attivare la scala di grigi e la modalità Non disturbare, sono ora raggruppare sotto la voce Personalizza, per una maggiore pulizia dell’interfaccia.

Cambia l’icona nell’area delle notifiche che non mostra la classica icona di Benessere Digitale ma un’icona con Luna e stelle che aiuta a identificare la modalità in maniera più semplice. Cambia anche l’icona della funzione “Niente distrazioni”, come si può notare nella galleria sottostante.

Potete scaricare la versione aggiornata di Benessere Digitale dal Play Store utilizzando il badge sottostante, dopo essere entrati nel programma beta, grazie alla voce presente all’interno dell’applicazione.