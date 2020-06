Novità in arrivo per quanto riguarda l’autenticazione a due fattori di Google, che ne semplifica la gestione sui nostri smartphone. Anche Google Chrome lavora a nuove funzioni, aggiornando l’interfaccia dedicata all’autocompletamento. Ecco nel dettaglio tutte le novità.

Autenticazione a due fattori di Google

Uno dei metodi per mantenere al sicuro il proprio account Google è l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori. Il modo più semplice di utilizzarlo è Google Prompt, che mostra una richiesta sul dispositivo abilitato, con l’utente che è semplicemente chiamato a concedere l’autorizzazione premendo un tasto a schermo.

Ora Google sta migliorando la funzione abilitando automaticamente la funzione per ogni smartphone sul quale sia stato configurato il vostro account. Inizialmente era necessario abilitare ogni singolo smartphone, successivamente era l’utente a decidere se abilitare Google Prompt su ogni smartphone o se lasciare la funzione solo su un dispositivo.

Ora Google ha deciso che la modalità predefinita sarà l’abilitazione di Google Prompt su ogni smartphone o tablet nel quale avete configurato il vostro account. Questo significa che se al momento non utilizzate questo metodo per l’autenticazione a due fattori a partire dal 7 luglio ognuno dei vostri dispositivi potrà essere utilizzato per garantire l’autenticazione a due fattori.

L’unica soluzione per evitare la comparsa del popup è quella di effettuare il log out dal proprio account sui dispositivi sui quali non volete che venga visualizzato.

Nuova interfaccia per l’autocompletamento

Google Chrome per Android offre da tempo la funzione di autocompletamento di username, password, indirizzo e dettagli delle carte di credito, per semplificare la compilazione dei form, ma in queste ore è in fase di roll out una nuova interfaccia più attuale.

Finora il pop up che mostrava i dati da inserire era visualizzato in prossimità del campo da completare, permettendo di trasferire i dati con un semplice tocco. Ora la nuova interfaccia, che può essere attivata abilitando una flag, attiva una nuova riga nella tastiera che mostra le diverse opzioni disponibili e tre diverse icone.

Una chiave per e password, una carda di credito per i metodi di pagamento e un pin per gli indirizzi, un sistema decisamente semplice che permette di gestire diversi indirizzi email, password o dati personali, in modo molto chiaro. La flag Touch to Fill UI abilita una nuova interfaccia che mostra, nella parte bassa dello schermo, un elenco di dati da cui scegliere, molto comodo per accedere ai siti che frequentate abitualmente.

Per attivare le novità dovrete digitare chrome://flags nella barra degli indirizzi e quindi cercare “keyboard accessory” nella casella in alto. A questo punto dovrete selezionare “Enabled” nelle voci Aufotill suggestions as keyboard accessory view, Enable Autofill manual fallback for Addresses and Payments (Android) e Touch To Fill UI for Passwords. Riavviate il browser e il gioco è fatto.

Dal punto di vista funzionale non cambia assolutamente niente rispetto all’attuale interfaccia e non è detto che risulti più comoda da utilizzare rispetto al pop up mostrato vicino al campo da compilare. Non vi resta che testarlo e capire se la novità fa al vostro caso.