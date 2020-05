Come accade sempre più spesso, in queste ore abbiamo modo di scoprire ufficialmente quando ASUS ZenFone 7 e ASUS ROG Phone 3 verranno lanciati sul mercato. Niente rumor o leak, ma direttamente l’autorevole voce del co-CEO di ASUS, S.Y. Hsu. Infatti, durante una intervista – qui il link con la fonte tradotta attraverso Google Translate -, scopriamo infatti che il colosso hi-tech ha intenzione di lanciare i sopracitati smartphone entro la fine del Q2 o al massimo all’inizio del Q3 2020.

Q2 o Q3 2020 per ZenFone 7 e ROG Phone 3

Questa tempistica ci porta quindi a considerare fine giugno o inizio luglio come i mesi prescelti al lancio dei terminali Android. L’idea di S.Y. Hsu è che per quei mesi il mercato mobile interno e internazionale si sia ripreso dal duro colpo causato dal lockdown dovuto al Coronavirus, anche se importanti aziende come Samsung e LG prevedono un Q2 2020 da dimenticare per quanto riguarda le vendite di smartphone e TV.

Lo smartphone da gaming di ASUS ha venduto piuttosto bene in questi anni, merito soprattutto di una rinnovata attenzione delle software house anche per il gaming su mobile, ad oggi una vera miniera d’oro. ASUS ROG Phone 3 andrebbe quindi a continuare la serie positiva di successi in ambito gaming, mentre ASUS ZenFone 7 dovrebbe sorprendere per la presenza di un display edge-to-edge estremamente ottimizzato.