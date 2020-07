Dopo le ultime informazioni relative allo smartphone ASUS ZenFone 7 circolate in rete nei giorni scorsi, in queste ore l’atteso top di gamma di ASUS torna nuovamente sui nostri radar per via di alcune certificazioni. Nello specifico parliamo della certificazione NCC (National Communication Commissioni) di Taiwan e la certificazione TUV Rheinland in Giappone.

Batteria da 5000 mAh e Snapdragon 865

La prima fa riferimento ad uno smartphone ASUS_I002D con model number ZS670KS che molto probabilmente fa riferimento ad ASUS ZenFone 7. Dal model number e da altre informazioni presenti all’interno della certificazione è possibile prevedere che il dispositivo sia munito di un display da 6,7 pollici, memoria interna da 512 GB, modulo NFC, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Previous Next Fullscreen

La certificazione TUV Rheinland fa inoltre riferimento al modulo batteria del modello ASUS_I002D con model number C11P1904. Secondo le informazioni indicate pare che la batteria abbia una capienza di ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W.

Non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda il SoC che troverà posto all’interno di ASUS ZenFone 7, ma alcune voci indicano che molto probabilmente si tratterà di Qualcomm Snapdragon 865. Non è chiaro il motivo per cui l’azienda avrebbe deciso di offrire il processore Qualcomm Snapdragon 856+ solo per il modello ASUS ROG Phone 3, ma trattandosi di rumor non abbiamo certezza che ASUS abbia effettivamente puntato allo Snapdragon 865 per la gamma ASUS ZenFone 7.

In copertina ASUS ZenFone 6