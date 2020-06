ASUS ROG Phone 3 rappresenta la terza generazione di smartphone da gaming firmato ASUS. Come avevamo sottolineato all’interno della recensione ASUS ROG Phone 2, si tratta di smartphone pensati appositamente per chi è amante del gaming su mobile, ma anche per gli utenti che cercano il top dell’hardware attualmente disponibile su mobile.

LED RGB e dimensioni generose

Sebbene il nuovo terminale non sia ancora stato ufficialmente presentato dall’azienda, abbiamo modo di conoscerne il design tramite un video leak di pochi secondi. Come potete notare nel video presente qui in basso, è possibile notare alcune scelte di design che ormai caratterizzano la gamma ASUS ROG.

Asus ROG 3 6.59" FHD+120Hz or 144Hz

64MP Triple-Camera

Snapdragon 865

6000mAh+30W pic.twitter.com/kPj6hVwK70 — TechDroider (@techdroider) June 18, 2020

Ci riferiamo ovviamente al generoso LED RGB sul retro e alle cornici che fanno da contorno al pannello frontale. ASUS sembra essere una delle poche aziende a non aver abbracciato soluzioni come notch o fotocamere punch hole, ma per una buona ragione: il sistema di speaker stereo frontali presenti sui propri smartphone da gaming.

Sebbene il video e l’immagine teaser non facciano riferimento alla scheda tecnica dello smartphone, gli ultimi rumor indicano come altamente probabile la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, 16 GB di RAM, batteria da 6000 mAh, supporto alla connettività 5G, fotocamera principale da 64 MP ed un prezzo molto probabilmente superiore ai 1000 euro.

In copertina ASUS ROG Phone 2