Sempre più spesso ci troviamo a parlare di smartphone dedicati agli appassionati di gaming e tra i modelli in arrivo ci sono ASUS ROG Phone 3 e Lenovo Legion Gaming Phone.

Ecco l’aspetto di ASUS ROG Phone 3

Iniziando dal nuovo smartphone di ASUS, nelle scorse ore evleaks ha pubblicato un’immagine rendering che ci mostra quello che sarà il suo design: stando ad essa, rispetto alla precedente generazione non ci sono rivoluzioni ma soltanto qualche miglioramento.

La parte frontale del telefono ha un display senza tacche, con cornici superiore e inferiore pronunciate mentre posteriormente si trovano una tripla fotocamera e il logo illuminato nel centro.

Per la presentazione ci sarà da attendere il 22 luglio.

Il design di Lenovo Legion Gaming Phone

Anche Lenovo Legion Gaming Phone sarà lanciato il 22 luglio e nelle scorse ore il rivenditore JD.com ha pubblicato una nuova immagine rendering dello smartphone, aggiungendo nel suo nome “Pro” (non è chiaro se si tratti di una versione speciale del device).

La parte posteriore del Legion Gaming Phone Pro ha un design bicolore: quella centrale sembra lucida mentre quelle superiore e inferiore hanno un aspetto che suggerisce che potrebbero essere realizzate in materiale in fibra di carbonio per offrire una presa migliore durante i giochi con orientamento orizzontale.

Sempre sul retro, in posizione centrale, sopra il logo trova posto una doppia fotocamera.

Sarà uno dei principali rivali di ASUS ROG Phone 3?