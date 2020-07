A distanza di poche ore dalla sua presentazione ufficiale, per ASUS ROG Phone 3 è già arrivato il momento per un primo esame: il nuovo smartphone gaming, infatti, è finito nelle mani dello staff di DxOMark, che ha deciso di mettere alla prova le sue potenzialità nel comparto audio.

Ricordiamo che tra le sue feature vi sono altoparlanti stereo frontali con tecnologia Dirac Research per un’esperienza audio immersiva, 4 microfoni per la registrazione 3D, sistema di cancellazione cross-talk e tecnologia dei bassi virtuali in riproduzione.

ASUS ROG Phone 3 testato da DxOMark

Iniziando dal punteggio complessivo, il comparto audio del nuovo smartphone di ASUS è stato capace di fare registrare 75 punti (in particolare, 75 per la riproduzione e 74 per la registrazione), collocandosi così al secondo posto tra i telefoni testati fino a questo momento da DxOMark.

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono il bilanciamento dei toni e le prestazioni dinamiche nella riproduzione e le prestazioni d’uso e il timbro nella registrazione. Meno convincenti, invece, le risonanze dei bassi nella riproduzione e la distorsione quando si registra in ambienti rumorosi.

Potete trovare il test integrale di DxOMark seguendo questo link.