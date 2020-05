Astro File Manager è una delle applicazioni Android più sfruttate per gestire in maniera profonda i file, le cartelle e tutto quello che trova posto all’interno della memoria del proprio smartphone. In queste ore l’applicazione Android si aggiorna alla versione 8.0 andando ad integrare alcune importante novità.

Modalità scura e nuova UI

Quella più importante è certamente la più visibile di tutte: la versione 8.0 di Astro File Manager svela l’arrivo di un atteso rinnovamento dell’interfaccia grafica e della modalità scura. La porzione superiore della UI perde la classica banda arancione in favore invece di un più calmo e sobrio bianco. Questo permette all’app di virare anche più facilmente alla modalità scura seguendo o meno le impostazioni generali del sistema operativo.

La schermata principale dell’app mostra adesso un grafico a torta in cui è immediatamente visibile quale componente occupa maggiore spazio interno fra applicazioni, immagini, video, documenti, musica e altro. Come dicevamo la versione 8.0 porta anche la modalità scura attivabile a piacimento dall’utente oppure seguendo le impostazioni del sistema operativo; è presente anche la modalità “auto battery” in grado di attivarla in caso di scarsa autonomia. Il resto del changelog fa riferimento a diversi miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni dell’app e bugfix.

La nuova versione di Astro File Manager è attualmente in fase di rollout sul Google Play Store e potete scaricarla tappando il badge qui in basso. Però, nel caso in cui non fosse ancora disponibile per il vostro smartphone, potete installare manualmente l’APK tramite il link qui sotto.

Download Astro File Manager 8 da APK Mirror