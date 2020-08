Se siete soliti utilizzare molto Assistente Google, sappiate che presto Google vi darà modo di gestire in maniera più granulare la schermata “Snapshot” tramite un nuovo pannello inserito all’interno delle impostazioni di Assistente Google.

Più personalizzazione delle schede

Tramite esso si potranno modificare le schede mostrate all’interno della schermata snapshot, ovvero la rinnovata UI presentata da Google qualche mese fa. Queste, infatti, ad oggi, non possono essere in alcun modo modificate, ma in queste ore scopriamo la possibilità di gestire la lista delle schede mostrate a livello della schermata snapshot di Assistente Google.

Dalle immagini presenti in galleria è possibile notare la presenza di più di 20 toggle da attivare a piacimento per mostrare un gran numero di informazioni, come ad esempio le condizioni del meteo, gli impegni in calendario, i promemoria, le bollette da pagare, i biglietti per il cinema, il tempo necessario per raggiungere il proprio luogo di lavoro, la lista della spesa e molto altro.

Si tratta senza ombra di dubbio di un importante novità per gli utenti Android, ad oggi ancora rimasti inspiegabilmente obbligati a non poter decidere autonomamente quali snapshot mostrare e quali nascondere. Il cambiamento sembrerebbe essere legato ad un aggiornamento lato server e nessuno dei dispositivi presenti in redazione lo presenta, ma se volete potete controllare la sua presenza entrando nelle impostazioni di Assistente Google oppure tramite la keyword “Ok Google, impostazioni dell’Assistente Google“.