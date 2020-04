Un nuovo rapporto di CyberNews richiede l’attenzione di tutti gli utenti Android che potrebbero aver installato alcune di queste applicazioni sui propri dispositivi. Secondo quanto è stato scoperto, sembra che un gruppo di developer abbia sviluppato 101 applicazioni il cui comportamento sembra essere piuttosto ambiguo.

Un network di app molto sospette

Le app in questione richiamano l’attenzione degli utenti per un gran numero di motivi:

richiedono un gran numero di permessi;

tutti gli sviluppatori di questo network di app dispongono delle stesse policy di privacy;

tutti i siti web associati a queste applicazioni mostrano lo stesso schema di URL;

gli APK delle applicazioni sembrano essere duplicati;

alcuni APK sembrano essere rubati da sviluppatori molto più popolari;

alcuni dei nomi degli sviluppatori fanno riferimento a personaggi pubblici.

Molte di queste applicazioni richiedono permessi per accedere ad alcune aree piuttosto sensibili dei nostri terminali Android, come:

richiesta per accedere alla fotocamera (per immagini e video) utilizzando applicazioni per registrare chiamate;

(per immagini e video) utilizzando applicazioni per registrare chiamate; richiesta per accedere alla fotocamera utilizzando applicazioni per calcoli;

richiesta per accedere al GPS, microfono, fotocamera, calendario, lista contatti, file e molto altro;

richiesta per registrare audio utilizzando applicazioni per editing di immagini;

utilizzando applicazioni per editing di immagini; richiesta di conoscere l’esatta posizione utilizzando applicazioni per incrementare la memoria a disposizione.

Molti di questi permessi non hanno nulla a che vedere con il tipo di applicazioni che si vuole utilizzare, il che pone seri dubbi sul perché un’app per migliorare la gestione della memoria richieda di conoscere la nostra esatta posizione.

La lista delle app e degli sviluppatori

Secondo il report di CyberNews, una volta che queste app dispongono dei permessi richiesti possono veicolare ransomware e svolgere operazioni poco lecite direttamente tramite il vostro dispositivo. Ma ecco la lista degli sviluppatori che operano all’interno di questo strano network di applicazioni:

Virgilo Malley, 7.060.000 download per un totale di 5 app;

Daniel Malley, 1.701.000 download per un totale di 5 app;

Alex Joe, 10.000.000 download per una app;

Hudson Parker, 3.001.000 download per un totale di 4 app;

Wilfred Wessner, 1.105.000 download per un totale di 3 app;

Adaline Garraway, 305.000 download per un totale di 5 app;

Armel Bilton, 6.000.000 download per un totale di 2 app;

Noble Gracious, 2.100.505 download per un totale di 6 app;

Arrow Frankie, 6.000.000 download per un totale di 2 app;

Lukas Podolskies, 820.500 download per un totale di 6 app;

Rusty Mari, 5.500.000 download per un totale di 2 app;

Weldon Hazeltine, 1.006.110 download per un totale di 6 app;

Jacinto Macias, 2.101.100 download per un totale di 5 app;

Flavia Sleeman, 70.511 download per un totale di 5 app;

Douglas Morace, 125.000 download per un totale di 4 app;

Dulcie Lawing, 121.015 download per un totale di 6 app;

Kylian Mbapee, 6.000.000 download per un totale di 2 app;

ProCam- HD Camera, 1.710.000 download per un totale di 6 app;

Evan Well, 516.060 download per un totale di 6 app;

Samuels Dynamo, 2.100.000 download per un totale di 4 app;

Fruit VPN – Better Connect, 5.000.000 download per una app;

Carrie Waters, 3.000.000 download per un totale di 3 app;

Antoine Kenyon, 2.105.000 download per un totale di 4 app;

Darry Cowlly, 1.010.000 download per un totale di 2 app;

Gaspard Aden, 51.000 download per un totale di 2 app;

Alfred Persen, 100.000 download per una app;

Hwan Seon, 110.000 download per un totale di 3 app.

Questi sviluppatori hanno generato più di 68.763.801 download tramite 101 applicazioni, il che pone a serio rischio un gran numero di utenti. Nella galleria qui in basso potete scoprire quali sono le applicazioni incriminate che vi consigliamo di cancellare dal vostro terminale.

Come sempre vi esortiamo a non scaricare applicazioni realizzate da sviluppatori non riconosciuti e di controllare sempre i feedback che altri utenti lasciano sul Google Play Store.