L’ultimo American Customer Satisfaction Index ci svela il livello di soddisfazione dei clienti di alcuni smartphone Android e iOS: dai dati emerge una media superiore per Apple (82% vs 81%), ma il podio è interamente occupato da tre smartphone Samsung Galaxy. Scopriamo insieme la classifica.

I clienti Samsung sono soddisfatti: il podio è interamente suo

I primi tre posti sono tutti occupati da smartphone Samsung: in cima alla classifica di soddisfazione troviamo Samsung Galaxy Note 9 (85%), seguito a breve distanza da Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy S10 (84%). Subito al di sotto, ma con il medesimo punteggio di questi ultimi, Apple iPhone XS Max, seguito da iPhone X e Samsung Galaxy S9 (83%).

Interessante il posizionamento di Apple iPhone 6S, che si conferma come uno degli smartphone più apprezzati del produttore e supera gli ultimi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, che si fermano a rispettivamente 81 e 82 punti percentuali. Per quanto riguarda Samsung in classifica troviamo quasi tutti top di gamma, a eccezione di Samsung Galaxy J7 e Galaxy J3, che evidentemente hanno soddisfatto i possessori.

Apple è in media più apprezzata dai suoi utenti

Se da un lato Samsung occupa l’intero podio, bisogno sottolineare come Apple sia un punto più su per il livello di soddisfazione medio (82% vs 81%) dopo un anno di punteggio pari (nel 2019 erano entrambe all’81%). C’è da dire che il produttore sud-coreano commercializza anche tanti smartphone di fascia media e medio-bassa, dove è tendenzialmente più “semplice” trovare dell’insoddisfazione.

Per scovare il primo smartphone al di fuori del duo Apple-Samsung si deve scendere fino al 18esimo posto, dove compare LG Stylo 5, e fino al 24esimo, occupato da un altro LG (LG K10). Siete d’accordo con questa classifica del livello di soddisfazione dei clienti americani? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.