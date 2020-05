AppGallery, lo store digitale di Huawei presente di default all’interno di tutti i nuovi terminali Android presentati dal colosso cinese, continua a crescere giorno dopo giorno grazie ad un importante investimento da parte dell’azienda e degli sviluppatori di terze parti.

Corso di inglese gratuito per 3 mesi

In queste ore la compagnia dà il via al nuovo concorso Play&Win che permette agli utenti poter vincere alcuni premi piuttosto importanti. Prima di scoprire in dettagli di quali dispositivi stiamo parlando, i più piccoli potranno imparare gratuitamente l’inglese scaricando due nuove applicazioni: Aba English e Lingokids. Fino al prossimo 13 giugno le app di smart learning saranno offerte con 3 mesi gratuiti per imparare a scrivere, leggere e parlare in inglese.

Per usufruire della promozione basta semplicemente cercare l’applicazione Aba English su AppGallery di Huawei, accedere a Member Center sempre all’interno dello store, e ottenere il codice per riscattare i tre mesi di corso gratuito. I più piccoli, di età compresa fra i 2 e 8 anni, potranno sfruttare Lingokids per giocare ed imparare la lingua più parlata al mondo.

FreeBuds 3 e Watch GT 2 in regalo

Oltre alla possibilità di usufruire di tre mesi di corsi gratuiti per imparare a leggere, scrivere e parlare inglese, il colosso cinese permetterà ai suoi utenti di vincere le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 3 con cancellazione attiva del rumore e lo smartwatch Huawei Watch GT 2 tramite il concorso Play&Win.

Infatti, fino al prossimo 5 giugno, gli utenti che vorranno partecipare al concorso dovranno semplicemente accedere ad AppGallery con il proprio Huawei ID e scaricare le 36 applicazioni della collezione “Play&Win”. Ogni app offre una possibilità di gioco al giorno per una ruota delle fortuna virtuale: ogni app scaricata della collezione Play&Win corrisponde ad un round di giorno, e ogni utente ha a disposizione 10 giocate per provare a vincere i due premi.

Buona fortuna!