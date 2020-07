Huawei può essere piuttosto fiera dell’ottima prestazione di AppGallery in questi ultimi mesi, soprattutto per via dell’arrivo di importanti applicazioni sia per quanto riguarda il mercato bancario, di gestione della linea telefonica e per l’intrattenimento.

Chili sbarca su AppGallery

Infatti, dopo l’arrivo delle applicazioni Mediolanum e HP Print e le tante applicazioni per la gestione delle SIM di alcuni operatori mobile virtuali, in queste ore gli utenti muniti di un account Chili possono finalmente guardare film e serie TV sul proprio smartphone Huawei scaricando l’app ufficiale dall’AppGallery.

AppGallery continua a crescere a ritmi piuttosto sostenuti in Europa con circa 33 milioni attivi ogni mese, mentre sono più di 460 milioni gli utenti che in tutto il mondo fanno mensilmente affidamento ad AppGallery per trovare e scaricare applicazioni per i propri smartphone.

Durante il Q2 2020 Huawei ha anche soffiato il posto di primo produttore di smartphone a Samsung, il che sottolinea come i terminali del colosso cinese e la qualità dell’ecosistema che sta sviluppando a seguito del ban USA, siano premiati da milioni di utenti.

Gli utenti interessati a guardare film e serie TV su Chili possono scaricare l’applicazione tramite l’apposito campo “Cerca” oppure cliccando questo link per scaricare l’app tramite lo store web di AppGallery.