Per la fase 2 dell’epidemia da Coronavirus, l’app Trenord da ieri permette di vedere in tempo reale l’affluenza sui treni in Lombardia attraverso un’immagine stilizzata dei convogli che cambia colore a seconda dei posti liberi presenti a bordo per evitare assembramenti, anche se l’affluenza di passeggeri è ancora molto inferiore rispetto al periodo precedente alla pandemia.

L’app permetterà inoltre ai viaggiatori in attesa nelle stazioni di ricevere informazioni sulla circolazione dei treni e notifiche sul possibile rischio di affollamento sulle banchine.

Come funziona l’app Trenord

L’invito per chi viaggia è di evitare i treni evidenziati con il colore rosso perché hanno raggiunto il livello massimo di riempimento, preferendo invece il colore verde che segnala ampia disponibilità di posti, mentre il giallo richiede cautela in quanto indica che il treno in arrivo è mediamente carico.

Il numero dei posti disponibili su un treno in viaggio viene aggiornato in tempo reale sulla base dei passeggeri saliti e discesi a ogni fermata e corrisponde al 50% dei posti a sedere e 15% di quelli in piedi rispetto alla normalità.

Il 30% dei treni in circolazione ha già installato un sistema contapasseggeri automatico, mentre per i convogli che ne sono sprovvisti il livello di riempimento sarà stimato, stazione per stazione, sulla base dei dati di frequentazione dei giorni immediatamente precedenti. Il servizio, già attivo per oltre il 90% delle corse, sarà progressivamente implementato entro la fine di maggio.

L’ultimo aggiornamento dell’app di Trenord integra anche una funzione basata sulle geolocalizzazione di Geofence che rileva, in forma anonima e previa autorizzazione della funzione, la presenza dei passeggeri in stazione. I viaggiatori sono invitati a collaborare per garantire il dovuto distanziamento.

I treni attualmente in funzione

In questo periodo saranno 1.540 i treni in circolazione sulla linea, con l’offerta che coprirà il 75% della capienza invernale, tuttavia, entro il 31 maggio sarà ripristinato il 100% dei posti previsti dall’orario invernale con l’impiego della totalità della flotta, ma con un numero complessivo di 1 milione di posti che si riduce a 460.000 effettivi, date le norme di distanziamento definite dalle Autorità.