Non è l’applicazione Meteo di MIUI 12 appena annunciata, ma la versione che la precede, quella disponibile attualmente sui dispositivi della famiglia Xiaomi e che ora sbarca sul Google Play Store.

Per chi non la conoscesse, si tratta dell’app meteorologica presente nativamente su MIUI 11, un’applicazione storica, curata e dotata di un’interfaccia minimale, che basa le proprie previsioni meteo, in parte, sui dati forniti da AccuWeather.

Cosa consente di fare? Ad esempio, c’è la possibilità di aggiungere fra i luoghi preferiti fino a 10 città di cui leggerne l’andamento settimanale (fino a 5 giorni), con i dati sulle temperature minime e massime, le indicazioni sui venti e altro ancora. A livello giornaliero l’app Meteo di MIUI fornisce inoltre anche ulteriori dettagli (non molti rispetto ad alcune concorrenti, come l’app in fondo ad esempio) come l’indice UV, la temperatura percepita e la pressione atmosferica.

Ecco, tale applicazione è disponibile da qualche giorno a questa parte sul Play Store di Google, scaricabile e installabile sugli smartphone di Xiaomi e famiglia (perciò anche quelli a marchio POCO e Redmi).

Per inciso, in alcuni casi potrebbe mostrare alcune indicazioni di mancata compatibilità, ma fateci sapere se riscontrate problemi nel box dei commenti qui sotto.

In copertina Xiaomi Mi 9 Lite

