Ci sono alcune novità per quanto riguarda lo sviluppo del browser in-app che Google vorrebbe integrare all’interno di App Google. Già lo scorso mese avevamo visto in parte quali erano le caratteristiche di questo browser, ma l’arrivo della versione beta 11.21 di App Google ci svela che Big G sta ancora affinando il suo funzionamento prima di renderlo disponibile nel canale stable dell’applicazione.

Novità aggiornamento 11.21 beta App Google

Il browser in-app di App Google può essere attivato a piacimento tramite il pannello Impostazioni > Generali > Browser dov’è presente il classico tasto di attivazione di fianco la voce “Open web pages in Google app“. Il design del browser non sembra essere cambiato molto rispetto a quello visto ad inizio giugno, con l’URL della pagina web visitata al centro, l’icona per la connessione HTTPS, l’icona per salvare la pagina nei preferiti, condividerla, per aprirla nel browser web principale oppure per accedere ad altre impostazioni.

Ancora una volta la strategia di Google potrebbe essere quella di garantire un accesso rapido alle pagine web scovate tramite l’App Google senza passare tramite il browser principale sul proprio smartphone Android. La novità appena vista è legata alla beta dell’App Google e se volete testarla potete iscrivervi all’apposito canale beta oppure scaricare la versione 11.21 beta da questo link di APK Mirror.

Procede il rollout di Nearby Share

Dopo il lancio di un test limitato della funzione Nearby Share per condividere rapidamente file tramite dispositivi Android, il rollout della feature era partito ad inizio luglio per alcuni utenti che avevano installato la beta due di Android 11. I colleghi di AndroidPolice indicano adesso che il rollout della feature ha raggiunto una fase di propagazione ancora più ampia, segno che Google sta spingendo molto per renderla disponibile a quanti più smartphone supportati possibile.