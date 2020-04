Ormai da parecchio tempo Gmail web riesce ad identificare un messaggio contenente i dettagli di un ordine e a condensare in cima ad esso i passaggi principali. Un vero e proprio riepilogo dell’ordine, sia esso un volo, un acquisto su Amazon o sul Google Play Store, che risponde all’esigenza specifica (e comune) di rendere gli elementi principali facilmente consultabili.

In molti (e ci sono anch’io, ndr) trovano parecchio smart quest’accortezza, che Google adesso sta trasferendo anche sull’app per i dispositivi mobili, Android ed iOS: recentemente è stato notato lo stesso layout nell’app di Gmail, con in cima alla mail il tipico riepilogo che siamo abituati a vedere nell’interfaccia web.

In redazione ancora non abbiamo la novità, ma oltreoceano le cose vanno diversamente e potete vedere dagli screen quello che presumibilmente gran parte di noi potrà sperimentare nei prossimi giorni. Le prime informazioni raccontano che il box appare per ciascun acquisto sul Google Play Store e per le transazioni effettuate tramite Google Play, ma non nelle comunicazioni di Amazon.

Alla luce del fatto che Amazon e Gmail dialogano da tempo molto bene sull’interfaccia web, è molto probabile che sia solo un piccolo dettaglio da sistemare. Riuscite a visualizzare il box su Gmail per Android e iOS?